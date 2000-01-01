28.05 03:32 MIGnews.com

В Словении установили первое цифровое надгробие

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Первый в мире цифровой надгробный памятник появился на одном из кладбищ в Словении. Необычное надгробие было установлено на могиле человека по имени Янеза Млакара, умершего 17 лет назад.Памятник снабдили 48-дюймовым экраном, который показывает фотографии, видео и другой контент, загруженный заказчиком монумента. Директор компании-производителя заявил, что при желании в цифровой памятник можно загрузить целый роман. Если рядом с могилой никто не стоит, на мониторе отражается только имя покойного и дата его смерти.Проект необычного надгробия разработал профессор Мариборского университета Милан Зорман. По его словам, сейчас создается специальное приложение, которое будет взаимодействовать с памятниками. Оно будет прослушивать записанный в памятниках контент через наушники, чтобы не создавать лишний шум на кладбище.Стоимость необычного надгробия — три тысячи евро.