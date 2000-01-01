28.05 04:28 MIGnews.com

В Чили строят крупнейший в мире телескоп

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В чилийской пустыне Атакама начали строительство крупнейшего в мире телескопа European Extremely Large Telescope (EELT). Об этом сообщается на сайте правительства Чили.Отмечается, что старт строительству дала президент страны Мишель Бачелет.Конструкция будет состоять из пяти сегментов, диаметр самого большого из них достигнет 39 метров. Площадь подвижного купола будет сопоставима с площадью футбольного поля, а общая масса телескопа составит пять тысяч тонн.Сооружение телескопа будет завершено в 2024 году, передает RT.