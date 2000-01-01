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Капсулы из морских водорослей заменят пластик 28.04 04:50   MIGnews.com

Капсулы из морских водорослей заменят пластик



Пластиковые бутылки с питьевой водой уходят в прошлое. Новая емкость будет растворяться прямо у вас в желудке.

Согласно CNN, новое изобретение – емкость из морских водорослей – уже готово испытать себя.

В воскресенье более 41 000 человек пробегут марафон по Лондону.

Вместо бутылок с водой людям будут вручать съедобные капсулы, сделанные из морских водорослей».

Родриго Гарсия Гонсалес, один из основателей стартапа заявил: "Наша цель - сделать так, чтобы пластиковая упаковка исчезла. Марафон - это важный этап ... мы надеемся, что продемонстрируем, что наш стартам может быть использованы в масштабе в будущем."


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