28.04 04:50 MIGnews.com

Капсулы из морских водорослей заменят пластик

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Пластиковые бутылки с питьевой водой уходят в прошлое. Новая емкость будет растворяться прямо у вас в желудке.Согласно CNN, новое изобретение – емкость из морских водорослей – уже готово испытать себя.В воскресенье более 41 000 человек пробегут марафон по Лондону.Вместо бутылок с водой людям будут вручать съедобные капсулы, сделанные из морских водорослей».Родриго Гарсия Гонсалес, один из основателей стартапа заявил: "Наша цель - сделать так, чтобы пластиковая упаковка исчезла. Марафон - это важный этап ... мы надеемся, что продемонстрируем, что наш стартам может быть использованы в масштабе в будущем."