28.04 05:40 MIGnews.com

Что нового ждать от iOS 13

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Business Insider сообщает, что следующее обновление мобильного программного обеспечения Apple приведет к улучшению iPhone и основному обновлению iPad.Предположительно под названием iOS 13, некоторые из новых функций, которые, вероятно, будут выпущены осенью, включают:1. Темный режим для iPhones и iPads: доступ через Настройки, Обновление Apple принесет новый вариант темного режима, который облегчит просмотр экранов iPhone и iPad в ночное время.2. Сочетание функций "Find My iPhone" и "Find My Friends": согласно 9to5Mac, пользователи смогут найти свой телефон или iPad, даже если они находятся в автономном режиме.3. Новый домашний экран и поддержка мыши для iPad.