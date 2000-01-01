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Что нового ждать от iOS 13 28.04 05:40   MIGnews.com

Что нового ждать от iOS 13



Business Insider сообщает, что следующее обновление мобильного программного обеспечения Apple приведет к улучшению iPhone и основному обновлению iPad.

Предположительно под названием iOS 13, некоторые из новых функций, которые, вероятно, будут выпущены осенью, включают:

1. Темный режим для iPhones и iPads: доступ через Настройки, Обновление Apple принесет новый вариант темного режима, который облегчит просмотр экранов iPhone и iPad в ночное время.

2. Сочетание функций "Find My iPhone" и "Find My Friends": согласно 9to5Mac, пользователи смогут найти свой телефон или iPad, даже если они находятся в автономном режиме.

3. Новый домашний экран и поддержка мыши для iPad.


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