27.04 22:46 MIGnews.com

НАСА поупражняется с "потенциально опасным астероидом"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





НАСА, FEMA и другие национальные и международные агентства вновь готовятся к гипотетическому удару астероидов. Они надеются изучить лучшие стратегии реагирования на потенциальный удар, начиная с момента обнаружения опасного астероида. На следующей неделе стартует Международная конференция академии астронавтики по планетарной обороне. В рамках этой конференции Координационный офис НАСА по планетарной обороне совместно с другими партнерами проведет "настольное упражнение", посвященное обработке новости об астероиде, который движется к Земле.26 марта 2019 года астрономы ЯКОБЫ обнаруживают астероид, гораздо более слабый для восприятия, чем Плутон. Они называют его 2019 PDC. Первоначально, кажется, что вероятность поражения Земли 1 к 50 000 в 2027 году. Астрономы продолжают отслеживать объект. Они узнают, что он может быть где-то между 100 и 300 метрами в ширину - размером с небоскреб. После месяца слежения вероятность столкновения с Землёй теперь составляет 1 процент - порог, при котором международные организации соглашаются принять меры.Астрономы могут создать "коридор риска", измеряющий, где может ударить астероид. Его потенциальные пути пересекают Соединенные Штаты, часть Западной Африки, а также Атлантический и Тихий океан. Вымышленный PDC 2019 года описывается как "потенциально опасный астероид". Новое моделирование будет сосредоточено не столько на научных вопросах, сколько на реакции правительства.Эти упражнения не только помогают чиновникам НАСА продумывать, что они будут делать в случае угрозы, но также помогают им узнать, какая информация наиболее важна для FEMA и других агентств. "Менеджеры по чрезвычайным ситуациям хотят знать, когда, где и как может ударить астероид, а также тип и степень возможного ущерба", - сказал Левитус Льюис из Отдела оперативного реагирования FEMA в пресс-релизе НАСА.