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В Японии создали настоящего робота-трансформера | Фото:27.04 22:27   MIGnews.com

В Японии создали настоящего робота-трансформера

В Японии инженеры-конструкторы сумели создать робота-трансформера, как в популярном блокбастере режиссера Майкла Бэя. Устройство может за минуту превратиться в двухместную машину.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times.

Робот получил имя J-deite RIDE. Аппарат обучен как ездить, так и ходить. Научный проект занял у сотрудников компании три года, в результате чего появился 4-метровый автомобиль, способный на протяжении минуты превращаться в робота высотой 3,7 метров.

Машина, в которую он трансформируется, может ездить со скоростью 100 км/ч.

Процесс трансформации агрегата выполняет с пассажирами внутри салона.

Уточняется, что регулировать машину можно с помощью дистанционного метода.

Инженеры полагают, что робот может быть запущен в массовое производство. Не исключено, что он найдет применение в парках развлечений.

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