В Японии создали настоящего робота-трансформера

Робот получил имя J-deite RIDE. Аппарат обучен как ездить, так и ходить. Научный проект занял у сотрудников компании три года, в результате чего появился 4-метровый автомобиль, способный на протяжении минуты превращаться в робота высотой 3,7 метров.
Машина, в которую он трансформируется, может ездить со скоростью 100 км/ч.
Процесс трансформации агрегата выполняет с пассажирами внутри салона.
Уточняется, что регулировать машину можно с помощью дистанционного метода.
Инженеры полагают, что робот может быть запущен в массовое производство. Не исключено, что он найдет применение в парках развлечений.