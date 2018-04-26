28.04 05:16 MIGnews.com
Apple не будет производить Wi-Fi роутеры
Компания Apple официально прекращает производство устройств AirPort и Time Capsule.
По словам представителя компании, Apple продолжит оказывать программную и аппаратную поддержку для этих продуктов, такую как выпуск патчей для устранения уязвимостей.
Тем не менее, сам выпуск новых устройств прекратится, а их продажи будут продолжаться до исчерпания складских запасов, пишет Engadget
.
На протяжении ближайших недель компания опубликует несколько обучающих документов, которые призваны помочь потребителям определиться с покупкой.
Однако в дальнейшем компания не исключает возможности снова приступить к выпуску роутеров.
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