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28.04 05:16   MIGnews.com

Apple не будет производить Wi-Fi роутеры

Компания Apple официально прекращает производство устройств AirPort и Time Capsule.

По словам представителя компании, Apple продолжит оказывать программную и аппаратную поддержку для этих продуктов, такую как выпуск патчей для устранения уязвимостей.

Тем не менее, сам выпуск новых устройств прекратится, а их продажи будут продолжаться до исчерпания складских запасов, пишет Engadget.

На протяжении ближайших недель компания опубликует несколько обучающих документов, которые призваны помочь потребителям определиться с покупкой.

Однако в дальнейшем компания не исключает возможности снова приступить к выпуску роутеров.
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