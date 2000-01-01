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TikTok стал самым популярным приложением в мире 27.02 22:38   MIGnews.com

TikTok стал самым популярным приложением в мире

Согласно данным исследования аналитической компании SensorTower, в мировом рейтинге самых популярных мобильных приложений по состоянию на январь TikTok сместил WhatsUp на позиции самого популярного мобильного приложения в мире.

Сообщается, что 2019 год стал годом стремительного роста популярности платформы для коротких видеороликов TikTok и ее китайского аналога Douyin. В декабре эти платформы сместили Facebook на позиции второго по популярности приложения в мире, а уже в начале 2020 года TikTok занял первое место в рейтинге.

Суммарное количество загрузок Douyin и TikTok в Google Play и App Store в январе превысило 104 миллиона, что на 46% превысило аналогичные показатели прошлого года и на 27% - декабря 2019 года.

Наибольшей популярностью приложения пользовались в Индии, Бразилии и США. За всю историю объём загрузок Douyin и TikTok превысил 1,82 млрд.


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