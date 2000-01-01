Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Смартфон Huawei управляет автомобилем без водителя | Фото:27.02 11:13   MIGnews.com

Смартфон Huawei управляет автомобилем без водителя

Китайская компания Huawei, производящая смартфоны опубликовала видео, в котором автомобиль Porsche Panamera передвигается без участия водителя и специальных радаров.

С помощью вычислительного модуля NPU (Neural Processing Unit), входящего в состав чипсета Kirin 970, команда разработчиков научила Mate 10 Pro распознавать различные препятствия с помощью камер, управлять рулем, дроссельной заслонкой и тормозами. То есть смартфон фактически выступает полноценным водителем автомобиля.

Зачастую самоуправляемые автомобили используют множество датчиков, чтобы в автономном режиме передвигаться по дорогам. В данном случае сбором и обработкой занимался один лишь смартфон. Во время теста компания использовала картонные вырезки в виде собаки и велосипедиста вместо настоящих животных и людей

"Залог успеха в расширении возможности камеры телефона", - отметил глава направления портативной аппаратуры компании Арнен Херкельман.

"Мы научили ее индифицировать около тысячи объектов, поскольку камера обладает искусственным интеллектом, она способна запоминать и новые предметы", - говорит Херкельман.

По его словам, телефон сканирует дорожную обстановку и понимает, что происходит впереди. Представитель компании подчеркивает, что реакция машины благодаря этому меняется в зависимости от характера препятствия.

Конечно, один смартфон не способен полностью заменить весь набор датчиков в самоуправляемых автомобилях, но, как показал эксперимент, с распознанием объектов он справляется на отлично.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:08
В Хевроне каждую неделю предотвращаются 20-30 терактов
11:44
Генерал Йоав Мордехай уличил во лжи семейство Тамими
11:34
Судья Познански-Кац очень расстроена, но надеется на лучшее
11:28
Кто сильнее, тот и прав
11:08
Новых санкций в отношении РФ осталось ждать месяц
11:06
"Дери и Кац хихикают и боятся сказать - Биби должен уйти"
10:18
В Саудовской Аравии женщину назначили на высокий пост
10:07
Американцы уже не хотят памятник-подарок от РФ
09:42
"Взятки Биби": пришили миллиард, пришьют и триллион
09:33
Иордания: исламисты готовили теракты против израильтян
09:12
В Иудее и Самарии арестованы 13 палестинцев
09:11
Бестия Востока: Рим накрыло арктическим штормом  
08:37
Хефец и Элович обвиняются в том, что стерли sms-сообщения
08:30
В Восточной Гуте заработают гумкоридоры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus