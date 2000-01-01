Смартфон Huawei управляет автомобилем без водителя
Китайская компания Huawei, производящая смартфоны опубликовала видео, в котором автомобиль Porsche Panamera передвигается без участия водителя и специальных радаров.
С помощью вычислительного модуля NPU (Neural Processing Unit), входящего в состав чипсета Kirin 970, команда разработчиков научила Mate 10 Pro распознавать различные препятствия с помощью камер, управлять рулем, дроссельной заслонкой и тормозами. То есть смартфон фактически выступает полноценным водителем автомобиля.
Зачастую самоуправляемые автомобили используют множество датчиков, чтобы в автономном режиме передвигаться по дорогам. В данном случае сбором и обработкой занимался один лишь смартфон. Во время теста компания использовала картонные вырезки в виде собаки и велосипедиста вместо настоящих животных и людей
"Залог успеха в расширении возможности камеры телефона", - отметил глава направления портативной аппаратуры компании Арнен Херкельман.
"Мы научили ее индифицировать около тысячи объектов, поскольку камера обладает искусственным интеллектом, она способна запоминать и новые предметы", - говорит Херкельман.
По его словам, телефон сканирует дорожную обстановку и понимает, что происходит впереди. Представитель компании подчеркивает, что реакция машины благодаря этому меняется в зависимости от характера препятствия.
Конечно, один смартфон не способен полностью заменить весь набор датчиков в самоуправляемых автомобилях, но, как показал эксперимент, с распознанием объектов он справляется на отлично.