В Японии создали телефон, который можно "постирать"
Японские изобретатели представили смартфон, который можно помыть горячей водой с мылом. Телефон Rafre от компании Kyocera поступить в продажу уже в марте этого года, однако купить его можно будет только в Японии местным сотовым оператором KDDI.
Гаджет предназначен для тех, кто боится большого количество бактерий на своем телефоне. Отмечается, что это не первый смартфон компании Kyocera, который можно без опасений помыть.
В 2015 году компания представила миру смартфон Digno Rafre, который так же можно очистить от грязи при помощи воды.