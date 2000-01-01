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YouTube 27.01 21:55   MIGnews.com

В Японии создали телефон, который можно "постирать"

Японские изобретатели представили смартфон, который можно помыть горячей водой с мылом. Телефон Rafre от компании Kyocera поступить в продажу уже в марте этого года, однако купить его можно будет только в Японии местным сотовым оператором KDDI.

Гаджет предназначен для тех, кто боится большого количество бактерий на своем телефоне. Отмечается, что это не первый смартфон компании Kyocera, который можно без опасений помыть.



В 2015 году компания представила миру смартфон Digno Rafre, который так же можно очистить от грязи при помощи воды.
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