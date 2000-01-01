27.01 21:55 MIGnews.com

В Японии создали телефон, который можно "постирать"

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Японские изобретатели представили смартфон, который можно помыть горячей водой с мылом. Телефон Rafre от компании Kyocera поступить в продажу уже в марте этого года, однако купить его можно будет только в Японии местным сотовым оператором KDDI.Гаджет предназначен для тех, кто боится большого количество бактерий на своем телефоне. Отмечается, что это не первый смартфон компании Kyocera, который можно без опасений помыть.В 2015 году компания представила миру смартфон Digno Rafre, который так же можно очистить от грязи при помощи воды.