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Эксперт назвал ошибки при зарядке смартфонов 27.12 04:00   MIGnews.com

Эксперт назвал ошибки при зарядке смартфонов

Пользователи смартфонов, оставляющие свои устройства на ночь подключенными к зарядному устройтсву, а также не отключающие их от зарядки после достижения 100% емкости батареи, тем самым сокращают ресурс аккумулятора.

По словам директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. Также эксперт посоветовал стараться заряжать устройства, к примеру, утром. Об этом сообщает издание Business Insider.

Все литийионные аккумуляторы так или иначе подвержены "старению" благодаря изменению химического состава, в связи с чем срок их службы ограничен. Однако, бережное отношение к батарее смартфона предотвратит появление какого-либо заметного эффекта в случае смены устройства не реже, чем каждые два года.


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