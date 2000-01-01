Эксперт назвал ошибки при зарядке смартфонов

Пользователи смартфонов, оставляющие свои устройства на ночь подключенными к зарядному устройтсву, а также не отключающие их от зарядки после достижения 100% емкости батареи, тем самым сокращают ресурс аккумулятора.
По словам директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. Также эксперт посоветовал стараться заряжать устройства, к примеру, утром. Об этом сообщает издание Business Insider.
Все литийионные аккумуляторы так или иначе подвержены "старению" благодаря изменению химического состава, в связи с чем срок их службы ограничен. Однако, бережное отношение к батарее смартфона предотвратит появление какого-либо заметного эффекта в случае смены устройства не реже, чем каждые два года.