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27.12 02:37   MIGnews.com

Ученые назвали неожиданные причины плохого сна

Ученые Медицинской школы при Университете Пенсильвании выяснили причины плохого сна. Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты провели интересный эксперимент. В ходе исследования ученые наблюдали за участниками, анализируя их дневной рацион и режим дня.

Специалисты установили, что добровольцы, которые питались однообразными и в основном низкокалорийными продуктами, испытывали проблемы со сном. Их мучила бессонница или же они спали по 5-6 часов. И в результате, участники чувствовали себя плохо утром.

Те же, участники, которые питались полноценно, спали по 7-8 часов и наутро просыпались бодрыми.

Однако ученых ждала еще одна находка: оказалось хуже всех спали те, кто выпивал менее 1,5 л воды в сутки.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что качество сна зависит от потребляемой пищи и количества выпитой воды.
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