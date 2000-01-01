27.12 02:37 MIGnews.com

Ученые назвали неожиданные причины плохого сна

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ученые Медицинской школы при Университете Пенсильвании выяснили причины плохого сна. Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты провели интересный эксперимент. В ходе исследования ученые наблюдали за участниками, анализируя их дневной рацион и режим дня.Специалисты установили, что добровольцы, которые питались однообразными и в основном низкокалорийными продуктами, испытывали проблемы со сном. Их мучила бессонница или же они спали по 5-6 часов. И в результате, участники чувствовали себя плохо утром.Те же, участники, которые питались полноценно, спали по 7-8 часов и наутро просыпались бодрыми.Однако ученых ждала еще одна находка: оказалось хуже всех спали те, кто выпивал менее 1,5 л воды в сутки.Таким образом, специалисты пришли к выводу, что качество сна зависит от потребляемой пищи и количества выпитой воды.