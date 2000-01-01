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Голубоглазые люди – самые талантливые | Фото: Thinkstock26.12 23:28   MIGnews.com

Голубоглазые люди – самые талантливые

Американские ученые заявили, что по цвету радужной оболочки глаза можно рассказать многое о человеке. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты провели специализированное исследование, где научились определять сильные и слабые стороны индивида по цвету глаз.

Исследователи университета Луисвиля в Кентукки пришли к выводу, что самые талантливые люди это люди с голубым цветом глаз. На втором месте обладателям карих глаз. Однако в их случае ученые обратили внимание, что эти люди менее довольны своей карьерой и менее благополучны.

Исследование, в виду непрозрачной методики его проведения, вызвало скепсис у некоторых авторитетных ученых, которые назвали его сомнительным с научной точки зрения.
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