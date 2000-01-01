27.11 00:07 MIGnews.com

Ночные кошмары готовят человека к реальной угрозе - ученые

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Исследователи из Швейцарии и США пришли к выводу, что кошмары по ночам помогают людям правильно вести себя в состоянии страха наяву. Ученые заявили, что тревожность можно лечить новым терапевтическим методом – сном. Об этом пишет EurekAlert."Нас особенно интересовал страх: какие области нашего мозга активируются, когда у нас возникают плохие сны?", - поделился деталями исследования старший преподаватель лаборатории сна Университетской клиники Женевы (HUG) Лампрос Перогамврос. Специалисты изучили сигналы головного мозга 18 пациентов при помощи 256 электродов. Участников несколько раз за ночь будили для понимания какого рода сны они видели."Анализируя активность мозга на основе ответов участников, мы выявили две области мозга, отвечающие за возникновение страха во время сна: островковую долю и поясную кору", - пояснил Перогамврос. Островковая доля участвует в оценке эмоций во время бодрствования и "подключается", когда человек находится в страхе. Поясная кора, в свою очередь, участвует в подготовке двигательных и поведенческих реакций в случае возникновения угрозы.Профессор отметил, что им удалось определить нейронные корреляты страха во время сна. Затем специалисты изучили возможную связь между страхом, который человек испытывает во сне и эмоциями после пробуждения.Участники эксперимента вели дневник своих снов, каждое утро записывая все свои чувства и эмоции. Для итоговых результатов их поместили в аппарат магнитно-резонансной томографии.В конечном счете, ученые выяснили, что эмоции во сне и наявну связаны тесным образом, тем самым подтвердив теорию об имитации спящим человеком страшных ситуации, чтобы подготовиться к ним наяву."Сны могут рассматриваться как тренировка наших будущих реакций и потенциально готовят нас к реальной опасности", - считает Лампрос Перогамврос.После подобных результатов, специалисты хотят начать работу над новой формой терапии сном для того, чтобы лечить тревожные расстройства.