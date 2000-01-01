26.10 23:22 MIGnews.com

Google поможет бороться с зависимостью от гаджетов

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В Google Play появился пакет приложений, направленных на снижение зависимости от смартфонов.На соответствующие меры корпорация пошла в рамках эксперимента "Цифровое благополучие".По мнению экспертов, самым эффективным приложением является Unlock Clock, при установке которого фоновая картинка превращается в черный экран. На него выводятся крупные цифры, которые оповещают владельца гаджета, сколько раз за день он брал его в руки.А приложение We Flip позволит перевести смартфоны большой компании друзей в режим "Не беспокоить".Desert Island "захлопнет" ненужные расширения и оставит только самые необходимые, которые будут работать в течение дня.Post Box определит, сколько раз за сутки владелец смартфона получил извещения от других приложений. Оно будет блокировать вывод сообщений на экран до наступления указанного часа.