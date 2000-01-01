27.09 07:03 MIGnews.com

Китайцы придумали необычное оружие для разгона толпы

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Ученые из Китайской академии наук создали новейшее портативное оружие - "пушку", которая воздействует на мозг и заставляет его вибрировать. Технология, в первую очередь, предназначена для разгона толпы.Об этом сообщает South China Morning Post.По задумке, оружие испускает сфокусированные звуковые волны, которые провоцируют болезненные вибрации барабанной перепонки, глазных яблок и мозга. Это происходит благодаря тому, что пушка работает на инертном газе. То есть, при повышении температуры частицы начинают вибрировать и устройство издает глубокий монотонный звук.Испытания показали, что вынести подобное почти невозможно, но никакого вреда здоровью оружие не приносит. Его смогут использовать отдельные полицейские или солдаты, так как оно небольшое и портативное. "Пушку" запустят в производство в скором времени.