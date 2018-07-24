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Ученые нашли на Марсе подземное озеро с соленой водой | Фото:26.07 22:27   MIGnews.com

Ученые нашли на Марсе подземное озеро с соленой водой

Впервые на Марсе было обнаружено огромное подземное озеро, что повышает вероятность того, что в этой стране существует еще больше воды - и, возможно, даже жизни, - заявили итальянские астрофизики в среду.

Итальянские ученые сообщили, что обнаружили на Марсе подземное озеро с водой в жидком агрегатном состоянии, сообщает в четверг, 26 июля The Times of Israel.

Уточняется, что находка сделана благодаря радару MARSIS, установленному на европейском зонде Mars Express.

Озеро расположено на глубине в 1,5 км под землей, под слоем льда на Южном полюсе планеты, говорится в докладе во главе с итальянскими исследователями в американском журнале Science.

Отметим, что самый большой водоем, найденный когда-либо на Красной планете.

"Вероятно, озеро — холодное и очень соленое. Это делает маловероятным существование там жизни", — говорится в статье исследователей.

"Если марсианские формы жизни похожи на то, что мы видим на Земле, то тогда это озеро — слишком холодное и слишком соленое для них", — сказал американский геофизик Дэвид Стиллман, комментируя открытие коллег, работающих на итальянское космическое агентство.

По словам доктора Маниш Патель из Открытого университета, ученым давно известно о непригодности поверхности Марса, такой как мы ее знаем, для жизни. Поэтому теперь поиски переместились под поверхность планеты.


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