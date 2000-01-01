26.06 09:10 MIGnews.com

Посадка на Луну - недостаточный вызов для Beresheet-2

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Руководство SpaceIL решило искать для себя новый вызов, отказавшись от миссии Beresheet-2Команда космического корабля Beresheet не будет предпринимать новых попыток приземлиться на Луну, поскольку считает это недостаточно сложной задачей.Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные израильской некоммерческой организация SpaceIL«Путешествие Beresheet на Луну, несмотря на жесткую посадку, останется в памяти как Израиля, так и всего мира как прорыв, который очень важен для следующих путешествий человека на Луну. Отзывы, полученные нами со всего мира за последние недели, указывали, что миссию, побившую многие мировые рекорды, можно считать чрезвычайно успешной», - заявили в компании.В итоге руководство SpaceIL решило искать для себя новый вызов. Компания пообещала проинформировать общество о своем решении, а также продолжить учебные проекты для школьников (Beresheet Effect).Отметим, 11 апреля космический корабль Beresheet потерпел крушение в Море Спокойствия – кратер на видимой стороне Луны.Инженеры потеряли связь с кораблем буквально за несколько минут до исторической посадки. Ранее такое достижение покорялось только таким гигантам как США, СССР и Китай.Beresheet несколько раз пытался перезапустить двигатель после потери управления, однако эти попытки оказались безуспешными. Из-за этого модуль приземлялся на слишком высокой скорости. После неудачной посадки SpaceIL объявил о начале работы над Beresheet 2. Космическое агентство Израиля (ISA) даже пообещало удвоить свой вклад в разработку, внеся 20 миллионов шекелей.Бюджет первой миссии составлял примерно 350 млн шекелей и почти полностью финансировался частными инвесторами. SpaceIL и его ведущий инвестор Моррис Кан планировали завершить вторую миссию в течение двух лет, однако теперь организация формулирует новые цели.