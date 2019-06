27.06 00:18 MIGnews.com

Apple подтвердила покупку стартапа Drive.ai

Технологический гигант Apple во вторник подтвердил, что приобрел американский стартап Drive.ai, занимающийся технологиями для беспилотных авто, пишет Reuters Как известно, территориально разработчики из Drive.ai находятся в Техасе, где и проводят тестирование создаваемых беспилотных машин.Однако пока неизвестно, во сколько Apple обошлась эта покупка.Сайт технологических новостей The Information сообщил ранее в этом месяце, что производитель iPhone рассматривает вопрос о приобретении фирмы как о шаге, направленном на то, чтобы привлечь некоторые ее инженерные таланты для стимулирования собственных усилий Apple.Apple борется с конкурентами, такими как Waymo от Alphabet Inc, за разработку автомобилей с автономным управлением. В прошлом году Apple возобновил свои усилия, в результате чего бывший технический директор Tesla Inc. Дуг Филд стал руководить операционным процессом, в котором участвуют более 5000 человек.Компания также работает над ключевыми компонентами, такими как датчики, и ведет переговоры с потенциальными поставщиками.