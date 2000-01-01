Apple подтвердила покупку стартапа Drive.ai

Технологический гигант Apple во вторник подтвердил, что приобрел американский стартап Drive.ai, занимающийся технологиями для беспилотных авто, пишет Reuters.
Как известно, территориально разработчики из Drive.ai находятся в Техасе, где и проводят тестирование создаваемых беспилотных машин.
Однако пока неизвестно, во сколько Apple обошлась эта покупка.
Сайт технологических новостей The Information сообщил ранее в этом месяце, что производитель iPhone рассматривает вопрос о приобретении фирмы как о шаге, направленном на то, чтобы привлечь некоторые ее инженерные таланты для стимулирования собственных усилий Apple.
Apple борется с конкурентами, такими как Waymo от Alphabet Inc, за разработку автомобилей с автономным управлением. В прошлом году Apple возобновил свои усилия, в результате чего бывший технический директор Tesla Inc. Дуг Филд стал руководить операционным процессом, в котором участвуют более 5000 человек.
Компания также работает над ключевыми компонентами, такими как датчики, и ведет переговоры с потенциальными поставщиками.