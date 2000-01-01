26.06 22:38 MIGnews.com

Hubble сделал невероятное фото галактики

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На официальном сайте космического телескопа Hubble опубликовали новое фото космических пространств. В этот раз на снимок попала спиральная галактика в созвездии Волосы Вероники – Messier 98.Новую представленную фотографию получили еще в 1995 году. При съемке использовался инструмент Wide Field and Planetary Camera 2. Эта камера применялась в период с 1993 до 2009 года.Впоследствии ей на смену пришла камера Wide Field Camera 3 – это наиболее технологически совершенный прибор на космическом телескопе Hubble для получения изображений в видимом, ближнем инфракрасном и ближнем и среднем ультафиолетовому участках электромагнитного спектра.Напомним, что Hubble запустили еще в 1990 году. В настоящее время эксплуатировать телескоп планируется как минимум до 2021 года.