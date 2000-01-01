Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Hubble сделал новое невероятное фото галактики 26.06 22:38   MIGnews.com

Hubble сделал невероятное фото галактики

На официальном сайте космического телескопа Hubble опубликовали новое фото космических пространств. В этот раз на снимок попала спиральная галактика в созвездии Волосы Вероники – Messier 98.

Новую представленную фотографию получили еще в 1995 году. При съемке использовался инструмент Wide Field and Planetary Camera 2. Эта камера применялась в период с 1993 до 2009 года.

Впоследствии ей на смену пришла камера Wide Field Camera 3 – это наиболее технологически совершенный прибор на космическом телескопе Hubble для получения изображений в видимом, ближнем инфракрасном и ближнем и среднем ультафиолетовому участках электромагнитного спектра.

Напомним, что Hubble запустили еще в 1990 году. В настоящее время эксплуатировать телескоп планируется как минимум до 2021 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:19
Тюлени могут похвастаться уникальным музыкальным талантом
22:19
ООН: Мир сталкивается с "климатическим апартеидом"
22:00
Новое исследование ЭКО: мужская фертильность не вечна
21:23
Барак обратился к "своим бывшим солдатам" Кахоль Лаван
20:49
Барак меняет баланс сил: 61 мандат у левоцентристского блока
20:12
Ярон Лондон: мое поведение - не секс-атака
20:00
Президент Чили извинился перед Израилем
19:45
В Иерусалиме собрались десятки юных новаторов
19:30
"Оставить Газу без топлива – жестоко и незаконно"
18:40
Иран заявляет, что никогда не будет создавать ядерное оружие
18:05
Арабский мир: "убийство чести" лучше гомосексуализма?
17:33
Классификации наркотиков основаны на политике, а не на науке
17:15
Почему Israel Electric приняла лишь 15% египетского долга?
16:38
Израильская фирма вскрыла глобальный хакерский взлом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus