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Роскомнадзор занялся Интернетом 26.06 14:41   MIGnews.com

Роскомнадзор занялся Интернетом

Контролирующее ведомство, готовясь к вступлению в действие закона об устойчивости Рунета, приступило к сбору данных операторов связи.

Об этом сообщает News.ru.

Вся собранная информация будет храниться в новообразованном Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Как отметили в РКН АГН «Москва», по идее инициаторов, в системе будет множество различных подсистем, которые будут обеспечивать проверку сетей связи и взаимодействовать с инфосистемами операторов, разных ведомств и организаций.

Это позволит оперативно реагировать на угрозы нарушения целостности Рунета.

По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, никакое отключение российского интернета от глобальной сети невозможно.

«Это невозможно сделать технически», – уверен чиновник.


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