Роскомнадзор занялся Интернетом

Вся собранная информация будет храниться в новообразованном Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
Как отметили в РКН АГН «Москва», по идее инициаторов, в системе будет множество различных подсистем, которые будут обеспечивать проверку сетей связи и взаимодействовать с инфосистемами операторов, разных ведомств и организаций.
Это позволит оперативно реагировать на угрозы нарушения целостности Рунета.
По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, никакое отключение российского интернета от глобальной сети невозможно.
«Это невозможно сделать технически», – уверен чиновник.