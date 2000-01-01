26.06 16:15 MIGnews.com

Huawei выходит на рынок солнечной энергии Израиля

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Huawei Technologies, китайский телекоммуникационный гигант и ведущий мировой поставщик солнечных инверторов, объявил о своем выходе на израильский рынок в среду, на следующий день после подтверждения сообщения о закрытии своего бизнеса в Соединенных Штатах.Huawei подписал соглашение с Zing Energy, представляющей китайскую компанию в Израиле, на установку солнечных инверторов на 30-мегаваттные солнечные станции по всей стране.Солнечные инверторы являются критически важным инструментом для преобразования энергии постоянного тока, производимой солнечными батареями, в энергию переменного тока, подходящую для электрической сети.Кеннет Фрей, директор департамента солнечных инверторов Huawei из Германии, прибыл во вторник в Израиль, чтобы посетить солнечные станции, на которых будут установлены инверторы. Компания заявила, что встретится с представителями энергетической отрасли и местными компаниями из сферы солнечной энергетики.Во вторник Huawei подтвердила, что закрывает свой бизнес по продаже солнечных инверторов в Соединенных Штатах на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем, и растущей оппозиции со стороны как Белого дома, так и членов Конгресса.