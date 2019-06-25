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Samsung закрывает свой акселератор в Израиле | Фото:26.06 13:45   MIGnews.com

Samsung закрывает свой бизнес-акселератор в Израиле

Южнокорейский технологический гигант Samsung закрывает свой бизнес-акселератор в Израиле, заявили информационному ресурсу Calcalist два источника на условиях анонимности.

Об этом в среду, 26 июня, сообщает Algemeiner.

Samsung Runway начал свою работу в 2015 году, предлагая местным стартапам возможность сотрудничать с южнокорейским гигантом электроники на ранних стадиях, а также грант и наставничество в размере 50 000 долларов.

Samsung является одной из наиболее активных транснациональных корпораций в сфере технологий в Израиле, которая осуществляет местные инвестиции через несколько фондов.

Компания также сделала два приобретения в Израиле, последний раз в январе, когда она купила основанную в Тель-Авиве компанию по производству камер для смартфонов Corephotonics примерно за 150 миллионов долларов.

В прошлом месяце компания-разработчик корпоративного программного обеспечения Oracle закрыла свой израильский бизнес-акселератор, проработавший всего два месяца.


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