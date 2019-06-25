Samsung закрывает свой бизнес-акселератор в Израиле

Samsung Runway начал свою работу в 2015 году, предлагая местным стартапам возможность сотрудничать с южнокорейским гигантом электроники на ранних стадиях, а также грант и наставничество в размере 50 000 долларов.
Samsung является одной из наиболее активных транснациональных корпораций в сфере технологий в Израиле, которая осуществляет местные инвестиции через несколько фондов.
Компания также сделала два приобретения в Израиле, последний раз в январе, когда она купила основанную в Тель-Авиве компанию по производству камер для смартфонов Corephotonics примерно за 150 миллионов долларов.
В прошлом месяце компания-разработчик корпоративного программного обеспечения Oracle закрыла свой израильский бизнес-акселератор, проработавший всего два месяца.