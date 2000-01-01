26.06 12:05 MIGnews.com

Криптовалюта от Facebook грозит банковскому сектору

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Новая криптовалюта Libra, выпуск которой анонсировала социальная сеть Facebook, подрывает банковскую систему Израиля и заставит его пересмотреть свою политику.Об этом сообщила в понедельник, 24 июня, главный инспектор Банка Израиля Хедва Бар на финансово-технической конференции, организованной в Тель-Авиве газетой Calcalist, отделом банковского обслуживания Leumi и бухгалтерской фирмой KPMG, сообщает Globe.По ее словам, Libra меняет правила игры и актуализируют проблемы отмывания денег и сложности регулирования рынка криптовалюты.«С нашей точки зрения, как регулятора, мы хотим поощрять инновации, одновременно обеспечивая надлежащее управление рисками», – подчеркнула Бар.Она считает, что платежный сектор – банковская отрасль, претерпевающая большие изменения, в которых Израиль на сегодня отстает по сравнению с другими странами. Главной ошибкой инспектор считает высокую комиссию, взимаемую за снятие наличных за границей или конвертация валют – действия, которые можно заменить цифровыми способами оплаты.Бар также напомнила, что Банк Израиля планирует в течение ближайших лет перевести все платежи в стране в "цифру". Главным условием для этого, добавила она, будет доступ к инфраструктуре для мгновенных платежей у всех игроков сектора. После этого регулятор ослабит ограничения.