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Криптовалюта от Facebook грозит банковскому сектору | Фото: AFP26.06 12:05   MIGnews.com

Криптовалюта от Facebook грозит банковскому сектору

Новая криптовалюта Libra, выпуск которой анонсировала социальная сеть Facebook, подрывает банковскую систему Израиля и заставит его пересмотреть свою политику.

Об этом сообщила в понедельник, 24 июня, главный инспектор Банка Израиля Хедва Бар на финансово-технической конференции, организованной в Тель-Авиве газетой Calcalist, отделом банковского обслуживания Leumi и бухгалтерской фирмой KPMG, сообщает Globe.

По ее словам, Libra меняет правила игры и актуализируют проблемы отмывания денег и сложности регулирования рынка криптовалюты.

«С нашей точки зрения, как регулятора, мы хотим поощрять инновации, одновременно обеспечивая надлежащее управление рисками», – подчеркнула Бар.

Она считает, что платежный сектор – банковская отрасль, претерпевающая большие изменения, в которых Израиль на сегодня отстает по сравнению с другими странами. Главной ошибкой инспектор считает высокую комиссию, взимаемую за снятие наличных за границей или конвертация валют – действия, которые можно заменить цифровыми способами оплаты.
Бар также напомнила, что Банк Израиля планирует в течение ближайших лет перевести все платежи в стране в "цифру". Главным условием для этого, добавила она, будет доступ к инфраструктуре для мгновенных платежей у всех игроков сектора. После этого регулятор ослабит ограничения.


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