26.05 22:33 MIGnews.com

YouTube добавляет напоминание, что пора ложиться спать

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YouTube решил добавить к своим функциям напоминание, что пора заканчивать с просмотром видео и ложиться спать. Пользователи смогут установить напоминание в меню "Настройки" и "Время наблюдения".Теперь пользователи могут установить начало и конец вашего сна. Кроме того, появится возможность установить напоминание, чтобы оно не появлялось в середине видео.Есть также вариант повтора, который напомнит вам снова ложиться спать через 10 минут. Эта функция напоминания перед сном - еще один элемент в списке функций цифрового благополучия, добавленных YouTube. Вы также получаете статистику количества времени, которое вы проводите на платформе, просматривая видео.Обновление будет доступно для iOS и Android в течение ближайших дней.