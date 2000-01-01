26.05 16:18 MIGnews.com

Израильские ученые нашли препараты для лечения COVID-19

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Институт биологических исследований Министерства обороны обнаружил, что два препарата, используемые для лечения болезни Гоше, также эффективны против коронавируса. Об этом сообщил институт во вторник, 26 мая.Поскольку одно из этих лекарств - Cerdelga - уже было одобрено для использования Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, а второе - Venglustat - находится на финальной стадии, их можно быстро начать принменять для пациентов с COVID-19.Исследователи обнаружили, что эти лекарства вызывают образование молекул, называемых гликосфинголипидами, которые помогают в борьбе с COVID-19.Министерство обороны однако добавляет, что для лечения необходимо использовать оба препарата сразу."Два разрабатываемых препарата в настоящее время проверяются на эффективность в лечении животных, зараженных коронавирусом", - пишут в министерстве.Исследование на мышах показало, что препараты подавляют размножение вирусов в организме зараженных животных.Помимо эффективности против коронавируса, лечение также работает против трех других вирусов, нейроинвазивного вируса Синдбис, лихорадки Западного Нила и вируса гриппа А. Тем не менее, Болезнь Гоше не вызвано вирусами, а является генетическим заболеванием.