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Израильские ученые нашли препараты для лечения от COVID-19 | Фото:26.05 16:18   MIGnews.com

Израильские ученые нашли препараты для лечения COVID-19

Институт биологических исследований Министерства обороны обнаружил, что два препарата, используемые для лечения болезни Гоше, также эффективны против коронавируса. Об этом сообщил институт во вторник, 26 мая.

Поскольку одно из этих лекарств - Cerdelga - уже было одобрено для использования Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, а второе - Venglustat - находится на финальной стадии, их можно быстро начать принменять для пациентов с COVID-19.

Исследователи обнаружили, что эти лекарства вызывают образование молекул, называемых гликосфинголипидами, которые помогают в борьбе с COVID-19.

Министерство обороны однако добавляет, что для лечения необходимо использовать оба препарата сразу.

"Два разрабатываемых препарата в настоящее время проверяются на эффективность в лечении животных, зараженных коронавирусом", - пишут в министерстве.

Исследование на мышах показало, что препараты подавляют размножение вирусов в организме зараженных животных.

Помимо эффективности против коронавируса, лечение также работает против трех других вирусов, нейроинвазивного вируса Синдбис, лихорадки Западного Нила и вируса гриппа А. Тем не менее, Болезнь Гоше не вызвано вирусами, а является генетическим заболеванием.


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