Зачем мужчинам борода: необычная гипотеза ученых

Специалисты провели эксперимент с моделью человеческого черепа из эпоксидной смолы, покрыв его овечьей шкурой с шерстью разной степени стрижки либо вовсе нестриженой.
Точно отмеренные удары наносились падающим грузом, а датчик нагрузки регистрировал полученный урон.
Как оказалось, шерсть поглощала больше энергии, чем стриженые и бритые модели на 37%. Таким образом, можно предположить, что густая растительность на лице потенциально может спасать обладателя от перелома челюсти в драке.
По мнению авторов, это подтверждает их первоначальную гипотезу, тем более что такая функция волос распространена очень широко. Тем не менее окончательно принимать их выводы еще рано - недаром Дарвин объяснял растительность на лице обычным половым отбором.