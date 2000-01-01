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Зачем мужчинам борода: необычная гипотеза ученых | Фото:27.05 02:30   MIGnews.com

Зачем мужчинам борода: необычная гипотеза ученых

Мужчины подсознательно носят бороду, поскольку густой волосяной покров на лице защищает от серьезных повреждений в драке.

К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых опубликованы изданием Integrative Organismal Biology.

Специалисты провели эксперимент с моделью человеческого черепа из эпоксидной смолы, покрыв его овечьей шкурой с шерстью разной степени стрижки либо вовсе нестриженой.

Точно отмеренные удары наносились падающим грузом, а датчик нагрузки регистрировал полученный урон.

Как оказалось, шерсть поглощала больше энергии, чем стриженые и бритые модели на 37%. Таким образом, можно предположить, что густая растительность на лице потенциально может спасать обладателя от перелома челюсти в драке.

По мнению авторов, это подтверждает их первоначальную гипотезу, тем более что такая функция волос распространена очень широко. Тем не менее окончательно принимать их выводы еще рано - недаром Дарвин объяснял растительность на лице обычным половым отбором.


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