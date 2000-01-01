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Fiat Chrysler ведет активные переговоры с Renault | Фото:27.05 03:43   MIGnews.com

Fiat Chrysler ведет активные переговоры с Renault

Financial Times утверждает, что Fiat Chrysler ведет активные переговоры о создании "обширных связей" с Renault. Компания может даже присоединиться к альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi в будущем, хотя советники предупредили, что на этом этапе ничего не было установлено.

Обе стороны уже говорили о совместном использовании автомобильных платформ, сказал FT. Хотя обсуждения достаточно далеко зашли, что они "вышли за рамки простого обмена технологиями".

Fiat Chrysler и Renault отказались от комментариев.

Сделка может иметь значительные последствия как для технологий в автомобилях Fiat Chrysler, так и для общего охвата Renault.




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