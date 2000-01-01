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Стоимость Microsoft впервые превысила 1 трлн долларов | Фото:26.04 22:26   MIGnews.com

Стоимость Microsoft впервые превысила 1 трлн долларов

В четверг стоимость Microsoft впервые достигла отметки в триллион долларов, таким образом компания стала третьим в истории технологическим гигантом, достигшим такого успеха.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel.

Акции Microsoft подорожали примерно на пять процентов в начале торгов на Уолл-стрит после того, как накануне был опубликован детальный отчет о доходах, который ненадолго поднял стоимость предприятия выше 1 триллиона долларов.

По данным издания, торги, которые проводились в четверг, завершились с показателем в 129,15 доллара за акцию, после чего рыночная стоимость Microsoft откатилась до отметки в 990 миллиардов долларов.

В среду Microsoft сообщила, что прибыль за квартал до 31 марта выросла на 19 процентов до 8,8 миллиарда долларов при доходах в 30,8 миллиарда долларов, что на 14 процентов больше, чем за тот же период годом ранее.

Результаты были обусловлены ростом облачных вычислений и бизнес-сервисов, что стало новым направлением деятельности Microsoft после длительного периода лидерства в области потребительского программного обеспечения.

Известно, что ранее отметка в триллион долларов покорялась только одной публичной компанией в США - Apple Inc.

Стоит отметить, что на своем нынешнем уровне Microsoft является самой дорогой компанией в мире, опережая Apple и Amazon, стоимость которых в прошлом году превысила 1 триллион долларов, а затем уменьшилась.


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