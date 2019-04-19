Горгулью для Нотр-Дама воссоздали из пепла

Компания Concr3de из Нидерландов предложила использовать пепел из Нотр-Дама, чтобы напечатать горгулий, а затем и другие детали собора, с помощью 3D-принтера. Одна из них уже готова.
В компании отметили, что в 2000 году американец Эндрю Таллон сделал 3D-сканирование собора, потому удалось сохранить его оригинальный дизайн.
Реконструкция собора до первоначального варианта невозможна - строили его из дерева, которое уже не растет на территории Франции. Сейчас найти необходимую древесину можно только на территории Новой Зеландии.
Потому в компании предложили использовать материалы, которые остались в результате пожара, в частности пепел, чтобы восстановить хотя бы некоторые утраченные детали.
Начать решили из горгулий, которые смотрели на Париж, пишет пресс-служба.
Чтобы получить смесь для печати, изобретатели предлагают все что осталось после пожара измельчить в крошку и загружать в принтер. Он будет печатать своими чернилами, поверх которых наносить тонкий слой аутентичного материала собора.
Все напечатанные части на принтере планируется сразу же устанавливать в соборе, чтобы он максимально быстро "оживал".