26.04 18:36 MIGnews.com

Израильское изобретение позволило инвалиду пробежать марафон

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34-летний британец Саймон Киндлейсидес совершил, на первый взгляд, невозможное – он стал первым парализованным человеком, которому удалось пробежать Лондонский марафон. Напомним, что длина марафона составляет 42,2 км.В этом ему помогли израильские технологии, а именно ReWalk – экзоскелет для страдающих от травм спинного мозга, позволяющий им самостоятельно передвигаться, используя компьютеры и датчики движения."Да, врать не буду, я обессилен. Но я доберусь до финиша. Это самое большое расстояние, которое я проходил за всю свою жизнь", - сказал он почти через сутки после старта марафона (в 10 утра 22 апреля).Завершить марафон ему удалось лишь спустя 36 часов после начала соревнований – около 23 часов вечера 23 апреля, но все же Саймон это сделал. И для него это стало не меньшей победой, чем для кенийца Элиуда Кипчоге, который прибежал первым. Ему для этого потребовалось около двух часов."Мне оказали колоссальную поддержку. Только благодаря этому моя мечта сбылась. Это невероятно, потому что я и подумать не мог, что марафон будет настолько длинным. Но теперь моим детям в школе все говорят замечательные вещи, они очень гордятся своим отцом. Я просто хотел продемонстрировать, что нет ничего невозможного. Вы можете лежать в постели и жалеть себя или встать и начать наслаждаться жизнью, потому что вы живете лишь раз", - говорит Киндлейсидес в интервью Eastern Daily Press.Благодаря своему пробегу ему также удалось собрать 6,5 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов) для благотворительной кампании, помогающей страдающим от онкозаболеваний мозга. И это не случайно – сам Саймон оказался парализован именно из-за опухоли в мозге, обнаруженную у него в 2013 году.Экзоскелет ReWalk был создан израильской компанией ReWalk Robotics Ltd. Его изобретатель Амит Гоффер является инженером-механиком, который сам после аварии оказался парализован от верхней части спины. Он крепится к пояснице и ногам, которые передвигаются благодаря пультам дистанционного управления в руках владельца. В то же время для поддержания равновесия все-таки необходимо пользоваться костылями.Как сообщили в компании, в 2017 году всего было продано 107 систем ReWalk: 57 – в США, 37 – в Европе и 13 – странах других регионов. Стоит такое ноу-хау немало – 80-85 тыс. долларов. И именно это является основной преградой для его массового производства.