27.04 00:10 MIGnews.com

Сооснователь Google строит дирижабль

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Один из основателей Google Сергей Брин запустил секретный проект по строительству дирижабля. Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что работа над проектом ведется в Исследовательском центре Эймса, недалеко от штаб-квартиры Google в Калифорнии.Эти данные агентству независимо подтвердили четыре человека, знакомые с проектом. По их словам, Брин увлечен дирижаблями уже несколько лет, с тех пор, как увидел снимки дирижабля Мейкон, созданного в 30-е годы прошлого века.Уже готов металлический каркас, который занимает большую часть помещения. Руководит проектом бывший начальник программ NASA Алан Уэстон. Кроме Брина и Уэстона над проектом работают еще три человека, но их имена не называются. Журналисты не смогли выяснить, является ли дирижабль увлечением Брина или идеей для его нового бизнеса.Как Сергей Брин никак информацию о дирижабле не комментирует.