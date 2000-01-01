26.04 22:43 MIGnews.com

Ford создаст бамбуковый автомобиль

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Компания Ford рассматривает возможность использования бамбука в конструкции своих будущих автомобилей. Специалисты Ford отметили, что бамбук является одним из наиболее крепких природных материалов на Земле. Кроме того, это очень быстро возобновляемый источник – стебли бамбука способны расти со скоростью до 0,75 м в сутки. Наконец, его древесина способна сохранять целостность структуры даже при температуре до 100 градусов Цельсия.Американский концерн уже несколько лет исследует возможность применения в автомобильной промышленности экобезопасных восполняемых материалов. В частности, специалисты работают над пеноматериалами на основе сои, рисовой шелухи, а также изучают способы использования бывших в употреблении нейлона и хлопчатобумажной ткани.На данный момент Ford вместе со своими партнерами ведет разработку сверхпрочного материала из бамбука и пластика, который планируется использовать в автомобильных интерьерах.