27.03 02:33 MIGnews.com

Ученые: климатический ад наступит в 2017 году

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Специалисты из Всемирной метеорологической организации призывают жителей Земли быть готовыми к тому, что в наступившем году изменения в привычном климате будут продолжаться, и даже могут принять катастрофический характер. Метеорологи не в силах предсказать, какого рода неприятности от погоды будут грозить людям в 2017 году, однако уверены, что вероятность опасных природных явлений как никогда велика.В ходе прошедшей встречи метеорологов в Швейцарии были представлены доклады, которых собраны сведения по нарастающим климатическим изменениям на нашей планете. В прошлом году жители Земли стали свидетелями шквальных ливней, которые обрушились на Калифорнию впервые за 16 лет, и небывалой засухи, охватившей обычно полноводные районы Бразилии, а также разрушительных пожаров в Канаде, едва не уничтоживших несколько небольших городков.Паника посеяли и возобновляющиеся землетрясения в центральной Италии. Однако новый год легко может переплюнуть 2016 год по размаху природных катаклизмов.К сожалению, чего именно ожидать в текущем году — ураганов, катастрофических наводнений или ледяных вихрей, или наоборот, засухи и огромных лесных пожаров — собравшиеся на встрече в Женеве ученые рассказать в подробностях не могут.