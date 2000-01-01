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Названы самые популярные смартфоны года | Фото:27.02 03:57   MIGnews.com

Названы самые продаваемые смартфоны года

В 2019 году самым популярным среди пользователей по всему миру смартфоном оказался iPhone XR.

Об этом сообщает издание AppleInsider со ссылкой на исследовательскую компанию Omdia.

По подсчетам специалистов, в 2019 году Apple продала около 46,3 млн единиц iPhone XR. На втором месте – iPhone 11 с тиражом в 37,3 млн, на третьем — Samsung Galaxy A10 – 30,3 млн единиц.

Также в топ-10 по популярности вошел смартфон дочернего Xiaomi бренда Redmi. По словам представителя компании Omdia Джуси Хонг, при ограниченном количестве предлагаемых моделей Apple удалось сосредоточить продажи на нескольких телефонах, которые имеют большую привлекательность для покупателей.

Он отметил, что девайсы американской корпорации занимают два первых места в рейтинге самых популярных устройств во всем мире уже пятый год подряд. К сравнению, лидер 2018 года iPhone 8 был продан тиражом 31,5 млн единиц. На втором и третьем местах тогда расположились iPhone X и iPhone 8 Plus.


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