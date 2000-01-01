26.02 12:37 MIGnews.com

В Израиле нашли 700-летний перстень с Санта-Клаусом

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Довольно редкую археологическую находку совершили во время озелененных работ в саду частного дома в мошаве Йогев, расположенном в Изреельской долине, где был найден неповрежденный бронзовый перстень с изображением святого Николая (Николая Чудотворца) времен Византийской империи.В прессе отмечают, что на сегодняшний день в департаменте сокровищ Управления древностей Израиля нет ни одного сопоставимого кольца.Находка была совершена 26-летним садовником Декелем Бен-Шитритом, который случайно обнаружил перстень во время работы в саду."Я слегка его вытер и увидел, что на нем изображена человеческая фигура в рамке", - цитирует его JPost.В надежде найти дополнительную информацию о перстне, мужчина выложил снимок находки в Facebook. Фотографию увидел его сосед Дрор Бен-Йосеф – директор образовательного центра в Нижней Галилее и основатель израильского центра природы и парков – который и связал его с Управлением древностей.Оказалось, что это хорошо сохранившееся кольцо, датированное XII-XV вв. и изображен на нем покровитель путешественников, паломников и матросов – святой Николай с посохом в руке.Инспектор управления Нир Дистельфельди поблагодарил садовника за честность и отметил, что его находка пополнила список экспонатов в национальной коллекции сокровищ. За сознательность Бен-Шитрита наградят сертификатом ответственного гражданской позиции.