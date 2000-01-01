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Британия купила систему управления `Железного Купола` 26.02 12:22   MIGnews.com

Британия купила систему управления "Железного Купола"

Управление закупок министерства обороны Британии приобрело систему управления и контроля Raphael MIC4AD ПРО “Железный купол” производства израильского концерна Raphael.

Об этом решении британцев сообщает авторитетное оборонное издание Janes. Британцы намерены поставить MIC4AD на собственную систему ПРО UK Sky Sabre. Стоимость контракта составит 79 миллионов долларов.

В состав британской системы входят также радары шведского производства Saab Giraffe.

UK Sky Sabre станет составным компонентом контроля за воздушным пространством Британии Land Environment Air Picture.
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