Видео: США испытали новейший Boeing 777X

"Это крупнейший и наиболее эффективный с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжный самолет, оснащенный двумя двигателями", – сказали в компании.
Первый полет Boeing 777X, который изначально планировался еще на осень 2019 года, постоянно откладывали по разным причинам. В последний раз это произошло из-за сильного ветра.
Boeing 777X — последний из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов. На нем установлены новые двигатели GE9X, новое крыло из композитных материалов. У новейшего лайнера из этой серии расширена кабина.