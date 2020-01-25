26.01 16:44 MIGnews.com

Видео: США испытали новейший Boeing 777X

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

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