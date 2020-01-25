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26.01 16:44   MIGnews.com

Видео: США испытали новейший Boeing 777X

Авиакомпания Boeing в Соединенных Штатах Америки провела первый испытательный полет новейшего широкофюзеляжного лайнера 777X.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Самолет вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт. В администрации Boeing назвали первый полет одним из самых важных этапов испытаний 777X.

"Это крупнейший и наиболее эффективный с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжный самолет, оснащенный двумя двигателями", – сказали в компании.

Первый полет Boeing 777X, который изначально планировался еще на осень 2019 года, постоянно откладывали по разным причинам. В последний раз это произошло из-за сильного ветра.


Boeing 777X — последний из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов. На нем установлены новые двигатели GE9X, новое крыло из композитных материалов. У новейшего лайнера из этой серии расширена кабина.


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