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Израильтяне вышли в финал конкурса покорителей Луны | Фото: Thinkstock26.01 09:42   MIGnews.com

Израильтяне вышли в финал конкурса покорителей Луны

Американский техногигант Google и организация X Prize выбрали израильскую некоммерческую организацию SpaceIL одной из пяти достойных продолжить борьбу за право продолжить борьбу в конкурсе по освоению Луны Lunar X. Призовой фонд соревнований составляет 30 млн. долларов.

Всего из 16 участников "космического" соревнования, помимо израильтян, в финал прошли американская Moon Express, индийская Team Indus, Hakuto (Япония) и Synergy Moon, сообщили на сайте Space.com.

Теперь в задачи участников входит доставка своих луноходов на спутник нашей планеты не позже 31 декабря этого года, где они должны проехать 500 метров, попутно снимая видео и фото, которые должны быть отправлены на Землю. При этом объем отснятого материала должны быть не менее 1000 килобайт, а государственное финансирование команды не должно превышать 10%.

Помимо основного приза в виде 20 млн. долларов, по 5 млн. получат две команды – самая быстрая (чей планетоход самым первым долетит до Луны) и самая полезная (чей планетоход совершит самый весомый вклад в науку, как, например, обнаружение наличия воды на Луне или проход 5 км по поверхности спутника).

"Мы выбрали этот путь, потому что считаем его верным. Эта миссия не только наша, но каждого израильтянина, который ценит это", - сказал один и основателей SpaceIL Кфир Дамари.
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