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Спрос на продукцию компании Skylock вырос на 40% 26.12 07:10   MIGnews.com

Спрос на продукцию компании Skylock вырос на 40%

Израильская технологическая компания заявляет, что ее система защиты от беспилотников вызывает большой интерес после того, как беспилотный самолет посеял хаос в лондонском аэропорту Гатвик на прошлой неделе.

Компания Skylock входит в число развивающихся компаний, специализирующихся на обнаружении и сбивании беспилотных самолетов-нарушителей.

Во вторник компания заявила, что со времени эпизода в Гатвике количество запросов на ее продукцию возросло на 40%, пишет YnetNews.

Менеджер по продукции Асаф Лебовиц сказал, что компания сместила акцент на коммерческие приложения и к ним обратились аэропорты в Северной Америке и Европе.

Ноам Мильштейн, начальник управления беспилотными самолетами Управления гражданской авиации Израиля, сказал, что такие системы "очевидно становятся критически важными для предотвращения вторжений беспилотников теми, кто не заботится о действующих правилах".


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