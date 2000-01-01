Спрос на продукцию компании Skylock вырос на 40%

Израильская технологическая компания заявляет, что ее система защиты от беспилотников вызывает большой интерес после того, как беспилотный самолет посеял хаос в лондонском аэропорту Гатвик на прошлой неделе.
Компания Skylock входит в число развивающихся компаний, специализирующихся на обнаружении и сбивании беспилотных самолетов-нарушителей.
Во вторник компания заявила, что со времени эпизода в Гатвике количество запросов на ее продукцию возросло на 40%, пишет YnetNews.
Менеджер по продукции Асаф Лебовиц сказал, что компания сместила акцент на коммерческие приложения и к ним обратились аэропорты в Северной Америке и Европе.
Ноам Мильштейн, начальник управления беспилотными самолетами Управления гражданской авиации Израиля, сказал, что такие системы "очевидно становятся критически важными для предотвращения вторжений беспилотников теми, кто не заботится о действующих правилах".