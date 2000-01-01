26.11 06:43 MIGnews.com

Boeing 747 пробыл рекродное количество времени в воздухе

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Самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways совершил самый короткий рейс для самолетов данного типа - всего девять минут в воздухе. Об этом сообщает Daily Star.Самолет вылетел в 11:09 из аэропорта Кардиффа, Уэльс и, набрав высоту в 1143 метра, взял курс в сторону моря. Спустя несколько минут, авиалайнер развернулся и начал снижение. Прибыл обратно в 11:18.Всего он преодолел 6,4 километра за девять минут. Этот рейс стал последним для данного воздушного судна. Оно будет разобрано на военной базе Сейнт Атан.Авиакомпания постепенно выводит из своего флота все самолеты Boeing 747, поскольку они имеют очень большой расход топлива.