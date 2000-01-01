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Huawei научила планшет заряжать смартфоны | Фото:26.11 01:29   MIGnews.com

Huawei научила планшет заряжать смартфоны

Компания Huawei официально представила новый топовый планшетный компьютер MatePad Pro. Модель получила корпус из магниевого сплава и 10,8-дюймовый дисплей разрешением 2K с соотношением сторон 16:10 и тонкими рамками. Экран занимает 90% площади фронтальной поверхности устройства.

В основе гаджета лежит фирменный процессор Kirin 990 с нейронным сопроцессором DaVinci. Аккумулятор емкостью 7250 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Предусмотрена функция реверсивной зарядки мощностью 7,5 Вт, благодаря которой планшет может подзаряжать смартфоны, наушники и другие устройства.

Имеется четыре динамика с поддержкой технологии объемного звучания и пять микрофонов. Есть функция разделения экрана на три активных окна с возможностью быстрого перемещения контента из одного приложения в другое. В качестве аксессуаров предлагаются беспроводная клавиатура с магнитным креплением и электронное перо M-Pen, способное распознавать 4096 степеней нажатия.

Базовая версия с 6/128 Гбайт памяти оценена в 469 долларов, топовая с 8/256 Гбайт памяти и LTE-модемом — в 640 долларов.


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