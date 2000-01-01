25.10 18:19 MIGnews.com

Появились новые подробности о долгожданном iPhone SE 2

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Известный китайский аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми подробностями о новом смартфоне iPhone SE 2 от Apple.По его словам, массовое производство новинки стартует в начале 2020 года, а на прилавках магазинов устройство появится не ранее конца первого квартала следующего года.Он также отметил, что в iPhone SE 2 интегрируют жидкокристаллическую полимерную антенну, обеспечивающую смартфону улучшенную беспроводную передачу данных.Девайсу приписывают такой же дизайн, как и у модели iPhone 8: 4.7-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев Touch ID, 7-нанометровый процессор A13 Bionic, 3 ГБ ОЗУ и три расцветки корпуса: Silver, Space Gray и Red.Аппарат будет продаваться в двух модификациях памяти и с ценником от 400 долларов США.