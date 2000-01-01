Индия вновь отказалась от ракетной сделки с Израилем
Индия вновь отменила свою сделку с израильским оборонным подрядчиком "Рафаэль" на покупку противотанковых управляемых ракет "Спайк" на полмиллиарда долларов.
Правительственные чиновники, знакомые с этой сделкой, сообщают, что Израиль был проинформирован о расторжении контракта. Сообщается, что управляемую противотанковую ракету может в течение двух лет разработать и произвести местная Организация оборонных исследований и разработок.
В "Рафаэль" отказались от комментариев.
Сделка на 500 миллионов долларов отменялась уже несколько раз.
В конце 2017 года правительство Индии объявило о своем отказе от покупки и переходе на DRDO.
Сделку возобновили через несколько месяцев после официального государственного визита в Индию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пишет Timesofisrael.
В декабре 2018 года было вновь объявлено, что соглашение может быть аннулировано.