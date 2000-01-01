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Тюлени исполняют известные миру мелодии | Фото:26.06 23:19   MIGnews.com

Тюлени могут похвастаться уникальным музыкальным талантом

Ученые из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии научили серых тюлений петь мелодии из культовой саги "Звездные войны", пишет Interesting Engineering.

В эксперименте экспертов участвовали 3 серых тюленя, которых с раннего возраста обучали подражанию известных мелодий.

Например, самка по имени Зола оказалась самой талантливой. Так, она умеет исполнять до 10 нот популярных мелодий, таких как главная тема саги "Звездные войны" и колыбельная Twinkle, Twinkle, Little Star.

"Мы были поражены тем, насколько хорошо тюлени повторяют звуки, которые мы им включаем. Исполнение нельзя назвать идеальным, но оно все равно впечатляет, учитывая, что это совсем не типичные звуки для тюленей", - рассказали исследователи Аманда Стенсбери и Винсент Дженик.

Специалисты уверены, что результаты эксперимента помогут в разработке новых методов лечения нарушений речи у людей.





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