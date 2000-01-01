25.06 14:02 MIGnews.com

Израильская компания купила стартап из США за $200 млн

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Израильская компания Trax, специализирующаяся на создании систем распознавания образов для розничных и потребительских товаров, купила за $200 млн американский стартап Shopkick, разработавший платформу для вознаграждения клиентов за покупки.Об этом сообщает авторитетное издание Globe.Shopkick принадлежал SK Planet – "дочке" корейской компании SK Telecom, которая приобрела Shopkick в 2014 году за те же $200 млн."Как компания, мы занимаемся тотальной оцифровкой магазинов, брендов и потребителей. Эта компания даст нам доступ к потребителям. Многое из того, что мы делаем сегодня с технологией распознавания изображений, мы предоставим Shopkick", – рассказал соучредитель и коммерческий директор Trax Дрор Фельдхайм.По его словам, все 150 сотрудников Shopkick продолжат работать как независимое американское подразделение компании, штат которой теперь насчитывает 700 сотрудников в 50 странах мира, 250 из которых находятся в Израиле.Фельдхайм отметил, что Trax со штаб-квартирой в Сингапуре планирует нанять в Израиле еще 100 человек в течение следующего года. В основном это касается области компьютерной оптики и алгоритмов.Сейчас Trax, стоимость которой оценивается в $1,1 млрд, ищет дополнительно $100 млн. Средства, которые компания планирует получить уже в ближайшее время, позволят совершить сразу три покупки: пекинского поставщика услуг в области компьютерной оптики LenzTech Co., собственно Shopkick, а также европейского конкурента Trax, название которого Фельдхайм пообещал объявить уже в ближайшее время.В 2010 году Фельдхайм основал компанию совместно генеральным директором Джоэлем Бар-Элом. Trax уже привлекла $235 млн, включая финансирование в $125 млн в июле прошлого года. В число инвесторов компании входят Warburg Pincus, Boyu Capital, DC Thomson и GIC Pte.Отметим, в апреле Бар-Эл заявил в интервью изданию "Bloomberg", что Trax планирует выйти на биржу IPO через 18-24 месяца.