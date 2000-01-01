Глава Моссада: Cyber Intel – оружие №1 против терроризма
Глава Моссада Йосси Коэн сказал, что кибер-разведка стала основным инструментом в мире для борьбы с терроризмом, на конференции Cyber Week в Тель-Авивском университете во вторник. Коэн получил награду за кибердостижения.
Комментарии главы Моссада интересны тем, что он редко выступает на публичных мероприятиях. Он подчеркнул, что сфера Интернета изменила совокупность угроз и в результате мы становимся все более и более уязвимыми.
Моссад решил эту проблему, создав уникальную венчурную компанию под названием Libertad, чтобы дать стартовый капитал новым перспективным интернет-компаниям, которые занимаются разоблачением шпионской деятельности в киберпространстве.