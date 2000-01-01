25.06 16:05 MIGnews.com

Глава Моссада: Cyber Intel – оружие №1 против терроризма

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Глава Моссада Йосси Коэн сказал, что кибер-разведка стала основным инструментом в мире для борьбы с терроризмом, на конференции Cyber ​​Week в Тель-Авивском университете во вторник. Коэн получил награду за кибердостижения.Комментарии главы Моссада интересны тем, что он редко выступает на публичных мероприятиях. Он подчеркнул, что сфера Интернета изменила совокупность угроз и в результате мы становимся все более и более уязвимыми.Моссад решил эту проблему, создав уникальную венчурную компанию под названием Libertad, чтобы дать стартовый капитал новым перспективным интернет-компаниям, которые занимаются разоблачением шпионской деятельности в киберпространстве.