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Войны Ханаана: уникальная находка 6-летнего израильтянина | Фото:25.05 21:06   MIGnews.com

Войны Ханаана: уникальная находка 6-летнего израильтянина

Шестилетний мальчик Имри Элья нашел изображение ханаанского заключенного и его надзирателя, которое было высечено на глиняной табличке около 3500 лет назад.

Соответствующее открытие было сделано еще до карантина в кибуце Нирим недалеко от сектора Газа.

Мальчик гулял с родителями в районе археологического объекта Тель-Джама и заметил в пыли необычный предмет. В итоге уникальный предмет был передан Управлению древностей.



Что примечательно, на обратной стороне таблички, размер которой 2,8*2,8 сантиметра, сохранились отпечатки пальцев создателя. По словам исследователей, она является частью большего произведения, которое, как предполагается, посвящено какому-то триумфу.

На ней изображен круглолицый мужчина в юбке, ведущий перед собой обнаженного худого пленника со связанными за спиной руками. Археологи считают, что табличка была создана где-то между XV и XII столетиями до нашей эры, когда Ханаан был поделен между отдельными городами-государствами.

Изображение может свидетельствовать о победе Юрсы в войне с одним из близлежащих – Газа, Аскалон, Лахиш – или с кочевыми племенами Негева.

"Древности – наше общее культурное наследие, и каждая находка – это кусочек мозаики, помогающий составить более полную картину истории нашей страны", – рассказал археолог Южного округа в Управлении древностей Пабло Бецер.


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