25.05 22:46 MIGnews.com

Электробатареи Nissan прослужат на 12 лет дольше, чем авто

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Nissan утверждает, что батареи в его электромобилях Leaf прослужат 22 года, примерно на 10-12 лет дольше, чем средний срок службы самого автомобиля.Nissan пришел к своим выводам, основываясь на данных 400 000 rjgbq, которые он продал в Европе с 2011 года, заявил управляющий директор Renault-Nissan Energy Services Франсиско Карранса на автомобильном конгрессе Automotive News Europe на этой неделе."Мы собираемся вернуть эти батареи", - сказал Карранса.Nissan рассматривает ряд вариантов повторного использования. Например, на амстердамской Johan Cryuff Arena уже имеется система хранения на 3 мегаватта, в которой используется 148 новых и использованных батарей Leaf.Компания также предлагает домашние солнечные батареи и опции для аккумуляторов, и, как и другие производители автомобилей, такие как Honda, ищет способы использовать аккумуляторы для электромобилей, чтобы накапливать электроэнергию в электросети и возвращать ее в нужное время, а доход возвращать автомобилю.В прошлом году компания даже представила современный уличный фонарь, работающий от использованных батарей Leaf и солнечных батарей.