Живописная деревня для молодежи открывает свои двери
Сегодня у нас в гостях преподаватель и зам. Директора школы молодежной деревни Меир Шфея, Борис Гринберг.
Журналист: Здравствуйте, Борис. Не секрет, что в последние пять-шесть лет дети окружных городов, можно сказать, просто ринулись в молодежную деревню Меир Шфея. Спрос на учебу в Шфее заметно вырос. Как Вы объесняете это явление?
Б.Г.: Добрый день. Да, Вы правы. Спрос на учебу в Шфее действительно вырос в последние годы. Причина проста, Шфея старается найти индивидуальный подход к каждому ученику, поэтому в школе работают параллельно разные проекты: Мофет, НААЛЕ и Этгар.
Журналист: Борис, а не могли бы Вы более подробно рассказать о проектах, работающих в вашей молодежной деревне?
Б.Г.: Да, конечно, с удовольствием. Давайте начнем с проекта МОФЕТ. Этот проект был создан во времена большой алии 90-х выходцами из России, чтобы поднять уровень преподавания точных наук математики, физики, химии в общеобразовательных школах Израиля. В Шфее этот проект был открыт шесть лет назад. И если в 2002 году была трудность набрать детей на 2 класса, то в этом году конкурс детей на учебу в проекте составил 4 человека на место.
Надо сказать, что12 лет назад, руководство деревни решило сделать еще один шаг в сторону улучшения качества предоставляемой помощи, желающим учится в проекте, и создать группу детей живущих в жилищном комплексе деревни.
Журналист: Борис, в чем, на Ваш взгляд, необычность этого шага?
Б.Г.: Необычность идеи и ее новизна, в том, что мы предложили детям имеющим потенциал, но не прошедшим вступительные экзамены, получить шанс учиться по программе МОФЕТ. При этом мы поставили перед ними условия, ребята должны жить в Шфее. Этот шаг открыл дорогу к проекту МОФЕТ еще целой группе желающих учиться в нем, а нам предоставил возможность помочь ребятам поднять их уровень подготовки путем дополнительных уроков, которые они получают от преподавательского коллектива Шфеи по мере необходимости.
Врезультате, показатели успеха ребят в проекте не замедлили сказаться. Дети которые на экзаменах получили в среднем 40-55 баллов по математике, подтянулись до уровня 70-90 баллов.
Журналист: Борис, то есть Вы хотите сказать, что ребенок, который получил на экзамене более низкие оценки, получил преимущество перед детьми с более высокими начальными результатами, только на одном основании, что он согласен жить в Шфее?
Б.Г.: Вы совершенно правы. Шфея, созданная 86 лет назад, как место повышения уровня образования и школы жизни для обычных учащихся, всегда придерживалась этому пути. К тому же, надо сказать, что учеба с проживанием для детей у которых неважный уровень в математике, английском и иврите это не люксус, а необходимость. Потому что в течении недели, детям живущим в школе дирекция может привести частного учителя предметника, что мы и делаем. Более того, мы обязываем этих детей при поступлении получать вечером частные уроки в силу необходимости. Я лично, в начале не очень верил в судьбу проекта. У меня были опасения, насчет того, как эти маленькие дети, только закончившие 6-7 класс, и привыкшие к тепличным условиям семьи, смогут прожить 1,5 - 2 недели самостоятельно без родителей.
Журналист: Ну и как, получилось?
Б.Г.: Да, Вы знаете, результаты были выше всех ожиданий! Дети очень быстро обжились и полюбили Шфею. Каждый нашел применение своим способностям. Я должен заметить, что в Шфее очень богатая внешкольная жизнь, множество различных кружков, проектов, прекрасное футбольное поле и бассейн, современный консерваториум, прекрасный обустроенный и оборудованный по последнему слову техники актовый зал, который скорее можно назвать Дворцом культуры. К этому я хочу добавить, что мы очень строго соблюдаем в Шфее распорядок дня, обязываем детей принимать участие минимум в двух кружках повыбору, организуем для детей огромное колличество походов и экскурсий. В конец недели, когда ребята остаются в деревне, им предлагается разнообразная культурная программа.
Журналист: Борис, наше интервью подходит к концу, но Вы еще не рассказали о других проектах Шфеи.
Б.Г.: Вы правы, ограниченность газетной полосы не дает мне возможность рассказать обо всем. Единственно, что мне все же хотелось бы добавить, что в Шфее есть не только проект МОФЕТ. Ученики, которые потеряли веру в себя, находят в Шфее поддержку и обретают второе дыхание, заканчивают школу с полным багрутом, и получают специальность.
Я хочу сказать, что у меня особенное отношение к Шфее. Нельзя не любить это живописное место в горах возле Зихрон-Яакова, которое 100 лет назад было домом отдыха. Шфею можно назвать маленькой израильской Швецарией.
Журналист: Насчет аттестата ясно. А какую специальность могут получить дети в Шфеи?
Б.Г.: По инициативе ген. директора Шфеи с учебного года 2014-2015 для детей, у которых нет возможности получить аттестат зрелости с высокими оценками были открыты курсы по подготовки электриков с возможностью получения диплома младшего инженера, если ученик продолжает обучение в 13 и 14 классах. Рассматривается возможность получения специальности техник по установке и починке кондиционеров.
Запись на учебу продолжается. Мне остается только поблагодарить редакцию газеты за проявленный интерес к нашей работе и за проведенное интервью.
За дополнительной информацией можно обращаться по-русски по телефону:
052-3436502.
Меир Шфея будет рада видеть Вас среди своих учащихся.